Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Україна продовжує евакуювати громадян із тимчасово окупованих територій. Організувати виїзд звідти складно, оскільки українські державні органи не мають вільного доступу до окупованих територій. Одним із пріоритетних напрямів роботи нині є евакуація жителів Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у неділю, 18 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Лубінець про виїзд з окупації

За словами Дмитра Лубінця, коли люди звертаються до Офісу Уповноваженого з прав людини, кожну ситуацію розглядають окремо. Представники Офісу перевіряють документи, шукають маршрут для виїзду та домовляються з російською стороною.

Омбудсмен зазначив, що допомогу надають дітям, літнім людям і маломобільним громадянам. Також шукають можливості для евакуації людей, які не мають необхідних документів або проти яких окупанти відкрили кримінальне провадження.

"Допомагаємо дітям, літнім людям, маломобільним громадянам. Шукаємо вихід навіть тоді, коли людина не має необхідних документів або окупанти відкрили проти неї кримінальне провадження", — пояснив Лубінець.

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За словами омбудсмена, нині значну частину зусиль спрямовують на евакуацію з Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонської області. За оцінкою, наведеною Лубінцем, там можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема діти.

Уповноважений ВРУ з прав людини наголосив, що переговори щодо виїзду людей тривають щодня.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що через Білорусь із тимчасово окупованих територій уже вдалося повернути понад тисячу українців. Маршрут працює з 2025 року, а єдиний пункт перетину кордону з українського боку розташований на Волині. Для евакуації складних категорій громадян, зокрема маломобільних, хворих і літніх людей, ведуть переговори та залучають допомогу Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Новини.LIVE також писали, що Папа Римський Лев XIV закликав Володимира Путіна дозволити гуманітарну евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Він також попросив забезпечити доставлення до міста продуктів харчування та медикаментів.