Зруйноване атаками РФ місто Олешки Херсонської області. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Міжнародний резонанс може вплинути на рішення Росії щодо евакуації жителів Олешок. Попередні спроби організувати евакуацію не дали результатів. Водночас можливість відкриття гуманітарного коридору залишається лише припущенням.

Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков.

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Що відомо про можливу евакуацію жителів Олешок

За словами Олександра Толоконнікова, розмови про можливі домовленості щодо евакуації тривають уже понад рік. Майже чотири місяці тому на лівому березі Дніпра вже збирали списки мешканців, однак це не привело до конкретного результату.

Представник Херсонської ОВА наголосив, що не вважає самі заяви про можливі домовленості підтвердженням майбутньої евакуації. Він пояснив свою недовіру попереднім досвідом і зазначив, що повірить у результат лише тоді, коли евакуація справді відбудеться.

"Ми вже збирали на лівому березі списки людей майже 4 місяці тому, збирали списки й ні до чого воно не прийшло. Тому я не повірю, поки воно не станеться", — сказав Толоконніков.

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Як міжнародний тиск може вплинути на ситуацію

Толоконніков припустив, що міжнародний резонанс навколо ситуації в Олешках може посприяти її вирішенню. На його думку, увага міжнародної спільноти може дійти до російського диктатора Путіна, який, можливо, не захоче зіткнутися з додатковою критикою.

Представник Херсонської ОВА також згадав про "важливі контракти Росії з іншою півкулею". Він припустив, що цей чинник разом із міжнародним тиском може вплинути на ситуацію, однак наголосив, що не знає, чи справді це допоможе домогтися евакуації.

Водночас Толоконніков закликав зосереджуватися на підтверджених результатах, а не на повідомленнях про можливі майбутні домовленості.

Новини.LIVE інформували, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія узгоджують останні деталі евакуації цивільних з Олешківської громади на Херсонщині. Сторони обговорюють забезпечення режиму тиші та вивезення всіх охочих на підконтрольну Україні територію. За словами омбудсмана, на цих територіях можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей.

Новини.LIVE писали, що евакуація жителів Олешок і прилеглих населених пунктів Херсонщини залишається одним із пріоритетів української сторони. Омбудсмен наголосив, що переговори з російською стороною щодо евакуації тривають щодня, попри складнощі з доступом до окупованих територій.