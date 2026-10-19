Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Україна та Росія узгоджують деталі евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади на Херсонщині. Людей планують вивезти на підконтрольну українському уряду територію. Переговори щодо організації евакуації тривають щодня.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Еспресо", інформує Новини.LIVE.

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Лубінець про евакуацію з Олешок

За словами омбудсмана, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції, які Україна раніше висунула щодо евакуації з Олешок. Наразі сторони узгоджують останні деталі, зокрема забезпечення режиму тиші та евакуацію всіх охочих на підконтрольну українському уряду територію.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші й забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд.

Тобто там залишаються, скажімо так, непрості питання, але найближчим часом я сподіваюсь, що ми всі побачимо конкретні результати від цих перемовин", — розповів Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен уточнив, що евакуація стосується Олешок і ще шести населених пунктів поблизу. За оцінкою української сторони, на цих територіях можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках можуть перебувати до 2 тисяч людей.

Лубінець наголосив, що переговори з російською стороною тривають щодня. Водночас він не став розкривати подробиці перемовин, але зазначив, що сторони досягли значного поступу.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", — пояснив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Новини.LIVE інформували, що Україна щотижня евакуює громадян із тимчасово окупованих територій, попри складнощі з організацією виїзду. Офіс омбудсмана індивідуально опрацьовує звернення, перевіряє документи, шукає маршрути та домовляється з російською стороною, зокрема допомагаючи дітям, літнім і маломобільним людям. Одним із пріоритетів є евакуація з Олешок і навколишніх населених пунктів Херсонщини, де, за оцінкою Дмитра Лубінця, можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних.

Новини.LIVE писали, що Папа Римський Лев XIV під час телефонної розмови з Путіним 16 жовтня закликав до гуманітарного припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині. Він наголосив на необхідності доставлення до міста продуктів харчування й медикаментів, а також добровільної та безпечної евакуації цивільних. Ватикан також підтвердив готовність сприяти діалогу та встановленню миру.