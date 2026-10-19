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Главная Новости дня Лубинец: Украина и РФ согласовывают эвакуацию из Олешек

Лубинец: Украина и РФ согласовывают эвакуацию из Олешек

Ua ru
19 октября 2026 13:26
Эвакуация из Олешек: Лубинец сообщил о переговорах с РФ facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украина и Россия согласовывают детали эвакуации мирных жителей из оккупированной Олешковской громады в Херсонской области. Людей планируют вывезти на территорию, контролируемую украинским правительством. Переговоры об организации эвакуации ведутся ежедневно.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Еспресо", сообщает Новини.LIVE.

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Лубинец об эвакуации из Олешек

По словам омбудсмена, российская сторона приняла к рассмотрению все предложения, которые Украина ранее выдвинула относительно эвакуации из Олешек. В настоящее время стороны согласовывают последние детали, в частности обеспечение режима тишины и эвакуацию всех желающих на территорию, контролируемую украинским правительством.

"Сейчас мы приступаем к согласованию последних деталей, касающихся обеспечения режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством.

То есть там остаются, скажем так, непростые вопросы, но в ближайшее время я надеюсь, что мы все увидим конкретные результаты этих переговоров", — рассказал Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен уточнил, что эвакуация касается Олешек и ещё шести населённых пунктов поблизости. По оценке украинской стороны, на этих территориях могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе до 200 детей. Непосредственно в Олешках могут находиться до 2 тысяч человек.

Лубинец подчеркнул, что переговоры с российской стороной ведутся ежедневно. В то же время он не стал раскрывать подробности переговоров, но отметил, что стороны достигли значительного прогресса.

"Много подробностей рассказать не могу, но скажу так: мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", — пояснил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Новини.LIVE сообщали, что Украина еженедельно эвакуирует граждан с временно оккупированных территорий, несмотря на сложности с организацией выезда. Офис омбудсмена индивидуально рассматривает обращения, проверяет документы, ищет маршруты и договаривается с российской стороной, в частности помогая детям, пожилым и маломобильным людям. Одним из приоритетов является эвакуация из Олешек и прилегающих населенных пунктов Херсонской области, где, по оценке Дмитрия Лубинца, могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц.

Новини.LIVE сообщали, что Папа Римский Лев XIV во время телефонного разговора с Путиным 16 октября призвал к гуманитарному прекращению огня в оккупированных Олешках в Херсонской области. Он подчеркнул необходимость доставки в город продуктов питания и медикаментов, а также добровольной и безопасной эвакуации гражданских лиц. Ватикан также подтвердил готовность содействовать диалогу и установлению мира.

переговоры эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец омбудсмен Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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