Председатель парламентской фракции Слуга народа. Фото: sluga-narodu.com

Гуманитарная ситуация в оккупированных Олешках Херсонской области обсуждалась в ходе переговоров украинской делегации со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом в Осло. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Эту информацию он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Арахамия анонсировал новости об Олешках

По словам нардепа, на следующей неделе могут появиться позитивные новости о ситуации в городе.

"Мы вчера это обсуждали, и на следующей неделе уже должна появиться какая-то хорошая новость", — сказал Арахамия.

В то же время подробностей о возможных решениях он не сообщил. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Осло публично не упоминал о ситуации в Олешках.

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В оккупированном городе продолжается гуманитарный кризис. Местные жители сталкиваются с нехваткой продуктов питания, воды и медикаментов. Поставки затруднены, в городе нет электроэнергии и газа.

Дополнительную опасность представляют заминированные дороги и обстрелы. Украина пытается доставлять гуманитарную помощь местным жителям с помощью дронов.

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