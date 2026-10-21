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Главная Новости дня Переговоры с Виткоффом: Арахамия анонсировал хорошие новости по поводу Олешек

Переговоры с Виткоффом: Арахамия анонсировал хорошие новости по поводу Олешек

Ua ru
21 октября 2026 19:02
Ситуация в Олешках: Арахамия анонсировал хорошие новости на следующую неделю sluga-narodu.com
Председатель парламентской фракции Слуга народа. Фото: sluga-narodu.com

Гуманитарная ситуация в оккупированных Олешках Херсонской области обсуждалась в ходе переговоров украинской делегации со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом в Осло. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Эту информацию он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Арахамия анонсировал новости об Олешках

По словам нардепа, на следующей неделе могут появиться позитивные новости о ситуации в городе.

"Мы вчера это обсуждали, и на следующей неделе уже должна появиться какая-то хорошая новость", — сказал Арахамия.

В то же время подробностей о возможных решениях он не сообщил. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Осло публично не упоминал о ситуации в Олешках.

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В оккупированном городе продолжается гуманитарный кризис. Местные жители сталкиваются с нехваткой продуктов питания, воды и медикаментов. Поставки затруднены, в городе нет электроэнергии и газа.

Дополнительную опасность представляют заминированные дороги и обстрелы. Украина пытается доставлять гуманитарную помощь местным жителям с помощью дронов.

Как сообщали Новини.LIVE, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку. Она хотела привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках.

Как сообщали Новини.LIVE, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сравнил ситуацию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области с Голодомором 1932–1933 годов. По его словам, российские военные заходят в дома местных жителей и силой отбирают у них еду.

гуманитарная помощь Херсонская область оккупация война в Украине Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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