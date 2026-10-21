Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно. Фото: GettyImages

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к чрезвычайной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Ситуация в городе катастрофическая — люди остались без постоянного доступа к еде и лекарствам, а заминированные территории делают побег чрезвычайно опасным.

Об этом Пина Пичерно сообщила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Пина Пичерно объявила голодовку

"Чтобы привлечь внимание международного сообщества к этой чрезвычайной ситуации, я объявляю голодовку. Но эту борьбу я не могу вести в одиночку. Я призываю общественные организации, граждан, а также национальные и местные институты присоединиться к этой большой ненасильственной акции", — отметила Пичерно.

По ее словам, необходимо требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа к еде и лекарствам, а также возможности безопасной эвакуации гражданского населения.

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Кроме того, вице-президент этой акцией хочет поддержать усилия Папы Льва XIV и всех тех, кто делает всё возможное, чтобы предотвратить гуманитарную трагедию огромных масштабов.

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"Нельзя бросить жителей Олешек на произвол судьбы. Пришло время действовать вместе, чтобы дипломатия дала конкретные результаты и никто не остался умирать в тишине", — добавила Пичерно.

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Пост Пичерно. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сравнил положение жителей оккупированных Олешек с событиями Голодомора 1932–1933 годов. По его словам, российские захватчики врываются в дома местных жителей и принудительно отбирают у них еду.

Кроме того, недавно украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с Папой Римским Львом XIV. В ходе беседы стороны обсудили усиление российских обстрелов, гуманитарный кризис в оккупированных Олешках, а также отсутствие заблаговременных предупреждений от международных партнеров об угрозе российских баллистических атак.