Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсудил эскалацию российских атак на Украину и гуманитарную катастрофу во временно оккупированных Олешках. Они также затронули вопрос об отсутствии предупреждений от международных партнеров о российских баллистических ударах.

Об этом Зеленский сообщил в своём посте в Facebook, передаёт Новини.LIVE.

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Зеленский доложил Папе Римскому о ситуации в Украине

В начале беседы Владимир Зеленский пожелал Льву XIV полного и скорейшего выздоровления после операции.

"Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей", — написал украинский лидер.

Также он подробно проинформировал Папу Римского об эскалации российской агрессии и регулярных ударах по Украине. Кроме того, они затронули тему гуманитарной катастрофы во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Зеленский заявил, что украинская сторона "готовит шаги" по этому сложному вопросу.

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"Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество сообщил о контактах с российской стороной по этому поводу", — сообщил Зеленский.

Зеленский заявил о проблемах с предупреждениями о баллистических ракетах

Владимир Зеленский обратил внимание Папы Римского на случаи, когда международные партнеры не предупреждали Украину о российских баллистических атаках. Известно, что эта неприятная ситуация повторяется уже в третий раз.

"Конечно, мы также говорили обо всех существующих вызовах и угрозах безопасности, в частности о периодическом отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что произошло уже трижды за последнее время", — заявил он.

Президент поблагодарил Папу Римского за поддержку Украины, внимание к судьбе украинцев и усилия, направленные на достижение "достойного мира".

Мы писали, что Владимир Зеленский отреагировал на ужасный обстрел Харьковской области 19 октября. Он назвал это "абсолютным зверством", к сожалению, погибли дети, одна из них была в коляске.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 октября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Глава государства сообщил, что было запущено 16 баллистических ракет, более 200 БПЛА различных типов, а тысячи семей остались без света из-за атак на энергетическую инфраструктуру.