Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої обговорив ескалацію російських атак на Україну, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Вони також порушили питання відсутності попереджень від міжнародних партнерів про російські балістичні удари.

Про це Зеленський повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Зеленський доповів Папі Римському про ситуацію в Україні

На початку розмови Володимир Зеленський побажав Леву XIV повного та швидкого відновлення після операції.

"Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей", — написав український лідер.

Також він детально поінформував Папу Римського про ескалацію російської агресії та регулярні удари по Україні. Крім того, вони порушили тему гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Зеленський заявив, що українська сторона "готує рушення" щодо цього складного питання.

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"Говорили й про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу", — повідомив Зеленський.

Зеленський заявив про проблеми з попередженнями щодо балістики

Володимир Зеленський звернув увагу Папи Римського на випадки, коли міжнародні партнери не попереджали Україну про російські балістичні атаки. Відомо, що ця неприємна ситуація повторюється третій раз.

"Звісно, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час", — заявив він.

Президент подякував Папі Римському за підтримку України, увагу до долі українців і зусилля, спрямовані на досягнення "гідного миру".

Ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на жахливий обстріл Харківщини 19 жовтня. Він назвав це "абсолютним звірством", на жаль, загинули діти, одна серед них була у візочку.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 19 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Глава держави повідомив, що було випущено 16 балістичних ракет, понад 200 БпЛА різних видів, а тисячі сімей залишились без світла із-за атак на енергетичну інфраструктуру.