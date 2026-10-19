Ігнат пояснив, чому США не передали дані про останню балістичну атаку на Київ

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Під час російської балістичної атаки на Київ увечері 18 жовтня українські військові не отримали завчасної інформації про ракетну загрозу від американських партнерів, однак змогли самостійно виявити ракети за допомогою власних радіолокаційних засобів. Причини відсутності попередження наразі з'ясовують українські та американські фахівці, тоді як під час наступної атаки близько третьої години ночі інформація від партнерів уже надходила, проте залишалося мало часу для реагування.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Ранок.LIVE.

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США не попередили про балістичну атаку на Київ

За словами Ігната, під час ракетної атаки близько 23:00 18 жовтня інформація про балістичну загрозу від американських партнерів завчасно не надійшла. Натомість українські радіолокаційні засоби самостійно зафіксували ракети. Наразі військові спільно з американськими фахівцями встановлюють причини відсутності попередження.

"Наші фахівці, які працюють разом з нашими партнерами американськими, з'ясовують причини, в чому саме причина, що інформація не надійшла", — пояснив Ігнат.

Речник наголосив, що навіть без попередніх даних від союзників українські військові мають власні засоби виявлення повітряних цілей.

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Ігнат також прокоментував ситуацію під час наступної балістичної атаки близько 03:00 19 жовтня.

За словами Ігната, цього разу інформація від партнерів надійшла, однак проміжок між виявленням загрози та можливим ударом був дуже коротким.

Саме тому в окремих районах столиці сигнали повітряної тривоги могли пролунати вже після того, як жителі почули вибухи.

"Якщо в нас є заздалегідь ця інформація, за декілька хвилин, за 5, — то, звісно, що це добре. А інколи вона є дуже пізно", — зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що під час балістичних атак час на попередження населення обмежений через високу швидкість ракет. Він закликав українців користуватися кількома джерелами сповіщення про повітряну небезпеку та особливо уважно реагувати на повідомлення про можливі повторні балістичні удари.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час російської атаки на Київ було пошкоджено торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall на Шулявці. У будівлі зруйновано частину захисного навісу, а територію навколо комплексу засипало будівельними уламками та потрощеним склом.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Київщину балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами. В Ірпені постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей, ще троє осіб зникли безвісти.