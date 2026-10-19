Игнат объяснил, почему США не передали данные о последней баллистической атаке на Киев

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Во время российской баллистической атаки на Киев вечером 18 октября украинские военные не получили заблаговременной информации о ракетной угрозе от американских партнеров, однако смогли самостоятельно обнаружить ракеты с помощью собственных радиолокационных средств. Причины отсутствия предупреждения сейчас выясняют украинские и американские специалисты, тогда как во время следующей атаки около трех часов ночи информация от партнеров уже поступала, однако оставалось мало времени для реагирования.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

США не предупредили о баллистической атаке на Киев

По словам Игната, во время ракетной атаки около 23:00 18 октября информация о баллистической угрозе от американских партнеров заблаговременно не поступила. Вместо этого украинские радиолокационные средства самостоятельно зафиксировали ракеты. Сейчас военные совместно с американскими специалистами устанавливают причины отсутствия предупреждения.

"Наши специалисты, которые работают вместе с нашими американскими партнерами, выясняют причины, в чем именно причина того, что информация не поступила", — объяснил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что даже без предварительных данных от союзников украинские военные располагают собственными средствами обнаружения воздушных целей.

Читайте также:

Сирены в Киеве могли прозвучать после взрывов

Игнат также прокомментировал ситуацию во время следующей баллистической атаки около 03:00 19 октября.

По словам Игната, на этот раз информация от партнеров поступила, однако промежуток между обнаружением угрозы и возможным ударом был очень коротким.

Именно поэтому в отдельных районах столицы сигналы воздушной тревоги могли прозвучать уже после того, как жители услышали взрывы.

"Если у нас есть эта информация заранее, за несколько минут, за 5, — то, конечно, это хорошо. А иногда она поступает очень поздно", — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат объяснил, что во время баллистических атак время на предупреждение населения ограничено из-за высокой скорости ракет. Он призвал украинцев пользоваться несколькими источниками оповещения о воздушной опасности и особенно внимательно реагировать на сообщения о возможных повторных баллистических ударах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время российской атаки на Киев был поврежден торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall на Шулявке. В здании разрушена часть защитного навеса, а территорию вокруг комплекса засыпало строительными обломками и разбитым стеклом.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 19 октября Россия атаковала Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами. В Ирпене пострадали шесть человек, в том числе трое детей, еще три человека пропали без вести.