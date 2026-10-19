Масована атака Росії: 16 балістичних ракет і понад 200 дронів

Зеленський про атаку РФ: понад 550 тисяч сімей залишилися без світла
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19 жовтня 2026 10:56
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російської атаки, яка тривала в ніч проти понеділка, 19 жовтня, та вранці. За словами глави держави, російські війська завдали серії ударів по Києву й Київській області, а також атакували енергетичну інфраструктуру в інших регіонах країни. Він заявив, що партнери знову не попередили Україну про нічну балістичну атаку.
Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.
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Росія атакувала енергетику в 11 областях України
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