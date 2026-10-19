Массированная атака России: 16 баллистических ракет и более 200 дронов

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях российской атаки, которая продолжалась в ночь на понедельник, 19 октября, и утром. По словам главы государства, российские войска нанесли серию ударов по Киеву и Киевской области, а также атаковали энергетическую инфраструктуру в других регионах страны. Он заявил, что партнеры вновь не предупредили Украину о ночной баллистической атаке.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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