Массированная атака России: 16 баллистических ракет и более 200 дронов

Зеленский об атаке РФ: более 550 тысяч семей остались без света
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19 октября 2026 10:56
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях российской атаки, которая продолжалась в ночь на понедельник, 19 октября, и утром. По словам главы государства, российские войска нанесли серию ударов по Киеву и Киевской области, а также атаковали энергетическую инфраструктуру в других регионах страны. Он заявил, что партнеры вновь не предупредили Украину о ночной баллистической атаке.
Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.
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