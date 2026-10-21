Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно. Фото: GettyImages

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, аби привернути увагу міжнародної уваги до надзвичайної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Ситуація у місті катастрофічна — люди залишилися без постійного доступу до їжі та ліків, а заміновані території роблять втечу надзвичайно небезпечною.

Про це Піна Пічерно повідомила у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Піна Пічерно оголосила голодування

"Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до цієї надзвичайної ситуації, я оголошую голодування. Але цю боротьбу я не можу вести самотужки. Я закликаю громадські організації, громадян, а також національні та місцеві інституції приєднатися до цієї великої ненасильницької акції", — зазначила Пічерно.

За її словами, необхідно вимагати негайного гуманітарного перемирʼя, допуску до їжі та ліків, а також можливості безпечної евакуації цивільних.

Крім того, віцепрезидентка цією акцією хоче підтримати зусилля Папи Лева XIV та всіх тих, хто робить усе можливе, аби запобігти гуманітарній трагедії величезних масштабів.

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"Не можна залишити мешканців Олешок напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала конкретні результати і ніхто не залишився помирати в тиші", — додала Пічерно.

Допис Пічерно. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік порівняв становище жителів окупованих Олешок із подіями Голодомору 1932-1933 років. За його словами, російські загарбники вдираються до осель місцевих мешканців і примусово відбирають у них їжу.

Крім того, нещодавно український лідер Володимир Зеленський поспілкувався з Папою Римським Левом XIV. Під час розмови сторони обговорили посилення російських обстрілів, гуманітарну кризу в окупованих Олешках, а також відсутність завчасних попереджень від міжнародних партнерів щодо загрози російських балістичних атак.