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Главная Новости дня Режим тишины, помощь и выезд гражданских: Лубинец о соглашении насчет Олешек

Режим тишины, помощь и выезд гражданских: Лубинец о соглашении насчет Олешек

Ua ru
23 октября 2026 19:22
Гуманитарная миссия в Олешках: Лубинец подтвердил достигнутые договоренности t.me/dmytro_lubinetzs
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В рамках гуманитарной миссии в Олешках планируется ввести режим тишины, доставить гуманитарный груз и обеспечить свободное передвижение гражданского населения. Переговоры вели украинская и российская стороны. Со стороны Украины их вел Лубинец, а со стороны России — Яна Лантратова.

О достигнутых договоренностях сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Какие договоренности достигнуты относительно гуманитарной миссии в Олешках

Омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп и её команду за усилия, лидерство и координацию переговорного процесса.

Режим тишины, помощь и выезд гражданских: Лубинец о соглашении насчет Олешек - фото 1
Сообщение Лубинеца. Фото: скриншот

"В рамках нашего соглашения, во-первых, будет обеспечен режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что операция будет сложной и будет проходить постепенно. Омбудсман призвал ответственно относиться к распространению публичной информации о гуманитарной миссии, а также сообщил, что будет информировать украинское общество о ходе операции и ее результатах.

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По словам Лубинеца, украинская сторона делает все возможное, чтобы спасти граждан, остающихся в Олешках.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее первая леди США Мелания Трамп заявила о начале гуманитарной миссии по спасению мирных жителей в Олешках в Херсонской области. По её словам, Украина и Россия согласились на локальное прекращение огня с 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить безопасную эвакуацию жителей города.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Украина и Россия достигли договоренностей относительно гуманитарной миссии в Олешках. По его словам, в ближайшее время планируется начать операцию по разблокированию города и прилегающих территорий, создав постоянные гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц и доставки помощи.

гуманитарная помощь Херсонская область Дмитрий Лубинец война в Украине Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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