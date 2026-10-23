Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У межах гуманітарної місії в Олешках планують запровадити режим тиші, доставити гуманітарний вантаж і забезпечити вільне пересування цивільного населення. Переговори проводили українська та російська сторони. З українського боку їх вів Лубінець, а з російського — Яна Лантратова.

Про досягнуті домовленості повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Які домовленості досягли щодо гуманітарної місії в Олешках

Омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство й координацію переговорного процесу.

Повідомлення Лубінця. Фото: скриншот

"В рамках нашої угоди, перше, буде забезпечено режим тиші. Друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. Третє, буде забезпечений вільне пересування цивільного населення з Олешок", — заявив Лубінець.

Він наголосив, що операція буде складною та відбуватиметься поступово. Омбудсман закликав відповідально ставитися до поширення публічної інформації про гуманітарну місію, а також повідомив, що інформуватиме українське суспільство про перебіг операції та її результати.

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За словами Лубінця, українська сторона робить усе можливе, щоб урятувати громадян, які залишаються в Олешках.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше перша леді США Меланія Трамп заявила про початок гуманітарної місії для порятунку цивільних в Олешках на Херсонщині. За її словами, Україна та Росія погодилися на локальне припинення вогню з 29 жовтня, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати безпечну евакуацію мешканців міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо гуманітарної місії в Олешках. За його словами, найближчим часом планують розпочати операцію з деблокування міста та прилеглих територій, створивши постійні гуманітарні коридори для евакуації цивільних і доставки допомоги.