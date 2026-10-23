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Головна Новини дня Арахамія: невдовзі розпочнеться деблокування Олешок та околиць

Арахамія: невдовзі розпочнеться деблокування Олешок та околиць

Ua ru
23 жовтня 2026 18:04
Арахамія: з Олешок планують евакуювати цивільних і доставити гуманітарну допомогу sluga-narodu.com
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: sluga-narodu.com

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія 23 жовтня повідомив, що найближчим часом має розпочатися операція з деблокування тимчасово окупованих Олешок та прилеглих територій у Херсонській області. За його словами, для цього планують запровадити режим припинення вогню.

Про це повідомив Давид Арахамія у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Давид Арахамія про операцію в Олешках
Операція з деблокування Олешок. Скриншот: t.me/David_Arakhamia 

Деблокування Олешок: що передбачає операція

"Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги".

Інформацію про підготовку та перебіг операції надаватиме омбудсман України Дмитро Лубінець.

У дописі голова фракції також відзначив роль учасників дипломатичного процесу, які працювали над досягненням домовленостей.

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"Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність", — написав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша леді США Меланія Трамп заявила про домовленість Росії та України щодо локального припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Воно має розпочатися 29 жовтня. Супроводжувати евакуацію та надання допомоги має американська медіаорганізація.

Також Новини.LIVE писали про те, що гуманітарна ситуація в тимчасово окупованих Олешках протягом останніх місяців погіршувалася. Близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії, а безпечний виїзд із міста залишається проблемою. Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної кризи, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування.

Давид Арахамія евакуація операція гуманітарна допомога Олешки
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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