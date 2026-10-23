Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия 23 октября сообщил, что в ближайшее время должна начаться операция по деблокированию временно оккупированных Олешек и прилегающих территорий в Херсонской области. По его словам, для этого планируется ввести режим прекращения огня.

Об этом сообщил Давид Арахамия в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Операция по разблокированию Олешек. Скриншот: t.me/David_Arakhamia

Разблокировка Олешек: что предусматривает операция

"Ее целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки помощи".

Информацию о подготовке и ходе операции будет предоставлять омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

В своем посте председатель фракции также отметил роль участников дипломатического процесса, которые работали над достижением договоренностей.

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"Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особенно хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп. Выражаем им искреннюю благодарность", — написал Арахамия.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп заявила о договоренности России и Украины о локальном прекращении огня в Олешках в Херсонской области. Оно должно начаться 29 октября. Сопровождать эвакуацию и оказание помощи должна американская медиаорганизация.

Также Новини.LIVE писали о том, что гуманитарная ситуация во временно оккупированных Олешках в течение последних месяцев ухудшалась. Около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии, а безопасный выезд из города по-прежнему остается проблемой. Чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису, вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку.