Зруйноване атаками РФ місто Олешки Херсонської області. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Сили оборони України забезпечать режим тиші для гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження передадуть військовим у встановленому порядку. Раніше українські підрозділи вже доставляли гуманітарну допомогу жителям міста та навколишніх сіл за допомогою дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю, 23 жовтня.

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Сили оборони забезпечать тишу в Олешках для гуманітарної місії

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача для реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження доведуть до військових у встановленому порядку.

Також у Генштабі зазначили, що українські підрозділи неодноразово доставляли гуманітарну допомогу дронами для жителів Олешок і навколишніх сіл. Водночас там висловили сподівання, що доступ для гуманітарної місії буде гарантований заради людей, які залишаються в місті.

"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках... Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Скриншот заяви Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 2026 року Росія заявила про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 04:00 27 жовтня для проведення гуманітарної операції. Заявлений термін початку перемир’я на два дні раніший за дату, про яку раніше повідомляв Білий дім. Режим тиші має забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та підготовку безпечної евакуації цивільних.

Новини.LIVE писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про домовленості щодо гуманітарної місії в Олешках, переговори щодо якої вели Україна та Росія. Сторони домовилися про режим тиші, доставлення гуманітарної допомоги та вільне пересування цивільних. Омбудсман наголосив, що операція буде складною і відбуватиметься поступово, та закликав відповідально поширювати інформацію про її перебіг.

Своєю чергою, як писали Новини.LIVE, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомляв, що найближчим часом має розпочатися операція з деблокування Олешок і прилеглих територій на Херсонщині. Для цього планують запровадити режим припинення вогню та створити постійні гуманітарні коридори для евакуації цивільних і доставлення допомоги. Інформувати про підготовку та перебіг операції буде омбудсман Дмитро Лубінець.