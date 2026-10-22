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Головна Новини дня Лубінець заявив про наближення до евакуації цивільних з Олешок

Лубінець заявив про наближення до евакуації цивільних з Олешок

Ua ru
22 жовтня 2026 14:02
Евакуація з Олешок: Україна наблизилася до порятунку цивільних Новини.LIVE
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна наблизилася до організації евакуації мирних жителів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Обстановка в місті залишається вкрай складною. Зокрема, люди відчувають гострий дефіцит продуктів і медикаментів, а також наражаються на небезпеку.

Про це Дмитро Лубінець сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Евакуація цивільних з Олешок

"За нашою інформацією, там люди не просто вже потерпають від нестачі їжі чи ліків — люди фактично вмирають. Ми як українська сторона зробили все, щоб вирішити це питання, і зараз ми практично на фінішній прямій, щоб нарешті відбулася евакуація громадян України, які цього потребують", — зазначив Лубінець.

Він зазначив, що йдеться про евакуацію тисяч мирних жителів, зокрема дітей. Українська сторона продовжує щодня вести складні переговори з Росією, щоб досягти домовленостей щодо їхнього виїзду.

Допомога жителям окупованого міста

Поки сторони продовжують переговори, українські військові намагаються допомагати мешканцям міста. Захисники доправляють їм дронами питну воду, їжу та ліки. Водночас російські окупанти намагаються збивати БпЛА, а також затримують людей, які приймають допомогу від ЗСУ.

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Також трапляються випадки, коли загарбники заселяються в будинки цивільних та забирають у них останні запаси.

Як писали Новини.LIVE, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що питання гуманітарної кризи в Олешках на Херсонщині порушили під час зустрічі української делегації зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом в Осло.

Також Новини.LIVE розповідали, що відомо про ситуацію в Олешках. Зокрема, громада вже чотири роки живе без газопостачання та електроенергії. Також у місті немає централізованого джерела питної води.

евакуація Україна Херсонська область Дмитро Лубінець окупація Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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