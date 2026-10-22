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Главная Новости дня Лубинец заявил о приближении эвакуации мирных жителей из Олешек

Лубинец заявил о приближении эвакуации мирных жителей из Олешек

Ua ru
22 октября 2026 14:02
Эвакуация из Олешек: Украина приблизилась к спасению гражданских Новини.LIVE
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приблизилась к организации эвакуации мирных жителей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Обстановка в городе остается крайне сложной. В частности, люди испытывают острый дефицит продуктов и медикаментов, а также подвергаются опасности.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Эвакуация гражданских лиц из Олешек

"По нашей информации, там люди не просто страдают от нехватки еды или лекарств — люди фактически умирают. Мы, как украинская сторона, сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец состоялась эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются", — отметил Лубинец.

Он отметил, что речь идет об эвакуации тысяч мирных жителей, в том числе детей. Украинская сторона продолжает ежедневно вести сложные переговоры с Россией, чтобы достичь договоренностей об их выезде.

Помощь жителям оккупированного города

Пока стороны продолжают переговоры, украинские военные пытаются помогать жителям города. Защитники доставляют им с помощью дронов питьевую воду, еду и лекарства. В то же время российские оккупанты пытаются сбивать БпЛА, а также задерживают людей, принимающих помощь от ВСУ.

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Также бывают случаи, когда захватчики заселяются в дома мирных жителей и забирают у них последние запасы.

Как писали Новини.LIVE, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вопрос гуманитарного кризиса в Олешках в Херсонской области был поднят во время встречи украинской делегации со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом в Осло.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что известно о ситуации в Олешках. В частности, община уже четыре года живет без газоснабжения и электроэнергии. Кроме того, в городе нет централизованного источника питьевой воды.

эвакуация Украина Херсонская область Дмитрий Лубинец оккупация Олешки
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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