Город Олешки в Херсонской области, разрушенный в результате атак РФ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Силы обороны Украины обеспечат режим тишины для гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. Соответствующие распоряжения будут переданы военным в установленном порядке. Ранее украинские подразделения уже доставляли гуманитарную помощь жителям города и окрестных сел с помощью дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 23 октября.

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Силы обороны обеспечат режим тишины в Олешках для гуманитарной миссии

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения доводятся до военных в установленном порядке.

Также в Генштабе отметили, что украинские подразделения неоднократно доставляли гуманитарную помощь с помощью дронов жителям Олешек и окрестных сел. В то же время там выразили надежду, что доступ для гуманитарной миссии будет гарантирован ради людей, остающихся в городе.

"Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках... Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Скриншот заявления Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года Россия заявила о введении режима тишины в районе Олешек с 04:00 27 октября для проведения гуманитарной операции. Заявленный срок начала перемирия на два дня раньше даты, о которой ранее сообщал Белый дом. Режим тишины должен обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку безопасной эвакуации гражданских лиц.

Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о договоренностях относительно гуманитарной миссии в Олешках, переговоры по которой вели Украина и Россия. Стороны договорились о режиме тишины, доставке гуманитарной помощи и свободном передвижении гражданских лиц. Омбудсман подчеркнул, что операция будет сложной и будет проходить постепенно, и призвал ответственно распространять информацию о ее ходе.

В свою очередь, как писали Новини.LIVE, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что в ближайшее время должна начаться операция по деблокированию Олешек и прилегающих территорий в Херсонской области. Для этого планируется ввести режим прекращения огня и создать постоянные гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц и доставки помощи. Информировать о подготовке и ходе операции будет омбудсман Дмитрий Лубинец.