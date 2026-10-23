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Головна Новини дня Генштаб: Україна запровадить режим тиші в районі Олешок із 27 жовтня

Генштаб: Україна запровадить режим тиші в районі Олешок із 27 жовтня

Ua ru
23 жовтня 2026 22:25
Україна запровадить режим припинення вогню в районі Олешок з 27 жовтня 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"
Зруйноване атаками РФ місто Олешки Херсонської області. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Україна запровадить режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він діятиме з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції та допомоги місцевим жителям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю, 23 жовтня.

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Генштаб про режим тиші в Олешках з 27 жовтня

За повідомленням Генштабу ЗСУ, режим припинення вогню запровадять у визначеному районі навколо тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Він розпочне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України докладатимуть зусиль, щоб допомогти мешканцям міста та гарантувати їхню безпеку. У відомстві також заявили про намір зробити все можливе для порятунку українських громадян.

"Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом.

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Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", — йдеться у заяві Генштабу.

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Скриншот Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 2026 року Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові забезпечать режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження передадуть військовим у встановленому порядку. Раніше українські підрозділи вже доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок і навколишніх сіл за допомогою дронів.

Новини.LIVE писали, що 23 жовтня Росія заявила про запровадження режиму тиші в районі Олешок на Херсонщині з 04:00 27 жовтня для проведення гуманітарної операції. За заявою Міноборони РФ, російська сторона має розмінувати маршрути та забезпечити проїзд гуманітарної колони. Оголошений термін на два дні раніше за дату, про яку повідомляв Білий дім.

Новини.LIVE повідомляли, що омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про домовленості між Україною та Росією щодо проведення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Сторони погодили режим тиші, доставлення гуманітарної допомоги та вільне пересування цивільних. За словами Лубінця, операція буде складною й поетапною, а українська сторона докладатиме зусиль для порятунку людей.

евакуація Херсонська область Генштаб ЗСУ режим тиші припинення вогню Олешки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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