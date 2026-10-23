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Главная Новости дня Генштаб: Украина введет режим тишины в районе Олешек с 27 октября

Генштаб: Украина введет режим тишины в районе Олешек с 27 октября

Ua ru
23 октября 2026 22:25
Украина введет режим прекращения огня в районе Олешко с 27 октября 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"
Город Олешки в Херсонской области, разрушенный в результате атак РФ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Украина введет режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он начнет действовать с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции и оказания помощи местным жителям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 23 октября.

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Генштаб о режиме тишины в Олешках с 27 октября

По сообщению Генштаба ВСУ, режим прекращения огня будет введен в определенном районе вокруг временно оккупированных Олешек Херсонской области. Он начнет действовать в 03:00 27 октября по киевскому времени для проведения гуманитарной операции.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут прилагать усилия, чтобы помочь жителям города и гарантировать их безопасность. В ведомстве также заявили о намерении сделать все возможное для спасения украинских граждан.

"Для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени.

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Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан", — говорится в заявлении Генштаба.

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Скриншот Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные обеспечат режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. Соответствующие распоряжения будут переданы военным в установленном порядке. Ранее украинские подразделения уже доставляли гуманитарную помощь жителям Олешек и окрестных сел с помощью дронов.

Новини.LIVE писали, что 23 октября Россия заявила о введении режима тишины в районе Олешек в Херсонской области с 04:00 27 октября для проведения гуманитарной операции. Согласно заявлению Минобороны РФ, российская сторона должна разминировать маршруты и обеспечить проезд гуманитарной колонны. Объявленный срок на два дня раньше даты, о которой сообщал Белый дом.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о договоренностях между Украиной и Россией относительно проведения гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. Стороны согласовали режим тишины, доставку гуманитарной помощи и свободное передвижение гражданских лиц. По словам Лубинеца, операция будет сложной и поэтапной, а украинская сторона будет прилагать усилия для спасения людей.

эвакуация Херсонская область Генштаб ВСУ режим тишины прекращение огня Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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