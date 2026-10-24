Российский омбудсмен Яна Лантратова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украина и Россия согласовали время вступления в силу режима тишины для гуманитарной миссии в Олешках. Прекращение огня должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны также обсудили детали предварительных договоренностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца в субботу, 24 октября.

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Лубинец и Лантратова согласовали время режима тишины в Олешках

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, он провел онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой. Стороны обсудили вопросы, связанные с гуманитарной миссией в Олешках, и согласовали время начала прекращения огня.

Лубинец сообщил российской стороне, что режим тишины должен начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени. В свою очередь, Яна Лантратова сообщила, что с российской стороны время начало режима тишины установлено на 04:00 по московскому времени. Таким образом, время начала режима тишины совпадает.

"Как руководитель переговорной группы от украинской стороны, я только что провел онлайн-встречу с руководителем переговорной группы от российской стороны Яной Лантратовой. Цель — обсуждение гуманитарной миссии в Олешках.

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Сообщил российской стороне, что прекращение огня начнётся 27 октября в 3:00 по киевскому времени. Российский уполномоченный со своей стороны сообщил мне, что с российской стороны режим тишины вступает в силу 27 октября в 4:00 по московскому времени. То есть время совпадает", — сообщил Лубинец.

Что стороны обсудили во время встречи

Также стороны обсудили другие детали, которые были согласованы заранее. По словам Лубинеца, они обменялись информацией и проверили, соответствует ли ход переговоров предварительно выработанному соглашению.

"Отдельно обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что всё происходит в соответствии с предварительно выработанным соглашением и обе стороны выполняют все обязательства, которые взяли на себя. Работа продолжается. В дальнейшем буду информировать о ходе выполнения договоренностей", — резюмировал Лубинец.

Скриншот заявления Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 24 октября 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности относительно гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Украина планирует доставить жителям продукты и медикаменты, а также помочь людям выехать из зоны боевых действий. В то же время российские военные заминировали дороги в регионе, что затрудняет проведение операции, поэтому Украина рассчитывает на американское посредничество.

Новини.LIVE писали, что вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно прекратила голодовку после беседы с омбудсменом Дмитрием Лубинцем о гуманитарном кризисе в оккупированных Олешках. Лубинец сообщил ей о прогрессе в подготовке гуманитарной операции и договоренностях о локальном прекращении огня. Они предусматривают разминирование дороги к городу, доставку гуманитарной помощи и обеспечение безопасного выезда гражданских лиц.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года Генеральный штаб ВСУ заявил о введении режима прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он будет действовать с 03:00 27 октября по киевскому времени для проведения гуманитарной операции. Силы обороны Украины будут прилагать усилия, чтобы помочь жителям города и обеспечить их безопасность.