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Главная Новости дня Пина Пичерно прекратила голодовку после достижения договоренностей по поводу Олешко

Пина Пичерно прекратила голодовку после достижения договоренностей по поводу Олешко

Ua ru
24 октября 2026 16:13
Пина Пичерно прекратила голодовку из-за ситуации в Олешках facebook.com/dmytro.lubinets
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и вице-президент Европарламента Пина Пичерно. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец вечером 23 октября провел беседу с вице-президентом Европейского парламента Пиной Пичерно по поводу гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Омбудсмен сообщил о прогрессе в подготовке гуманитарной операции и призвал европейскую чиновницу прекратить голодовку, которая начала представлять угрозу для её жизни и здоровья. После этого Пичерно согласилась завершить акцию.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что Лубинец сообщил Пини Пичерно

По словам омбудсмена, во время разговора он рассказал о достигнутых договоренностях и объяснил, какие шаги должны помочь жителям оккупированного города.

"Вчера вечером я поговорил с Пиной Пичерно, вице-президентом Европейского парламента, и призвал ее прекратить голодовку, учитывая достигнутый прогресс в решении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках.

Её голодовка начала представлять серьёзную угрозу для её жизни и здоровья", — сообщил Лубинец.

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Гуманитарная помощь для Олешек

Лубинец отметил, что договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты при содействии первой леди США Мелании Трамп. Их цель — обеспечить доставку необходимых грузов и создать условия для безопасного выезда гражданских лиц.

"Договоренности предусматривают разминирование дороги в Олешки, доставку гуманитарной помощи, в частности продуктов питания, воды, медикаментов и необходимого технического оборудования для больницы, а также обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения гражданского населения", — отметил омбудсман.

Омбудсман также заверил ее, что и в дальнейшем будет следить за выполнением договоренностей и сообщать ей об изменениях.

"Защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для жителей Олешек остаются нашими главными приоритетами.

Мы чрезвычайно благодарны Пине Пичерно за ее неизменную преданность, принципиальную позицию и последовательную поддержку наших людей, живущих в условиях временной оккупации. Ее сочувствие, решимость и готовность бороться за их жизнь и достоинство заслуживают нашего глубокого уважения".

Что известно о гуманитарном кризисе в Олешках

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии, а также возможности безопасно выехать из города. Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к положению гражданских лиц.

Также Новини.LIVE писали о том, что Украина введет режим прекращения огня в определенном районе вокруг Олешек с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Российская сторона также заявила о режиме тишины в районе города, определив его начало на 04:00 27 октября по московскому времени.

голодовка Европарламент Дмитрий Лубинец прекращение огня Олешки
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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