Омбудсман України Дмитро Лубінець та Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець увечері 23 жовтня провів розмову з віцепрезиденткою Європейського парламенту Піною Пічерно щодо гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Омбудсман повідомив про прогрес у підготовці гуманітарної операції та закликав європейську посадовицю припинити голодування, яке почало становити загрозу для її життя і здоров'я. Після цього Пічерно погодилася завершити акцію.

Про це повідомив Дмитро Лубінець у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що Лубінець повідомив Піні Пічерно

За словами омбудсмана, під час розмови він розповів про досягнуті домовленості та пояснив, які кроки мають допомогти мешканцям окупованого міста.

"Учора ввечері я провів розмову з Піною Пічерно, віцепрезиденткою Європейського парламенту, та закликав її припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках.

Її голодування почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров'я", — повідомив Лубінець.

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Гуманітарна допомога для Олешок

Лубінець зазначив, що домовленості про локальне припинення вогню були досягнуті за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Їхня мета — забезпечити доставку необхідних вантажів і створити умови для безпечного виїзду цивільних.

"Домовленості передбачають розмінування дороги до Олешок, доставку гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні, а також забезпечення безпечного та безперешкодного пересування цивільного населення", — зазначив Омбудсман.

Омбудсман також запевнив європейську посадовицю, що й надалі стежитиме за виконанням домовленостей і повідомлятиме їй про зміни.

"Захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешок залишаються нашими головними пріоритетами.

Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації. Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу".

Що відомо про гуманітарну кризу в Олешках

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація продовжує погіршуватися. Близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії, а також можливості безпечно виїхати з міста. Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до становища цивільних.

Також Новини.LIVE писали про те, що Україна запровадить режим припинення вогню у визначеному районі навколо Олешок із 03:00 27 жовтня за київським часом.

Російська сторона також заявила про режим тиші в районі міста, визначивши початок на 04:00 27 жовтня за московським часом.