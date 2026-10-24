Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности о проведении гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Украина рассчитывает разблокировать доступ к городу, доставить гражданским лицам продукты и медикаменты и помочь людям покинуть опасную зону. В то же время российские военные заминировали дороги в регионе, что значительно затрудняет реализацию этих планов.

Об этом заявил в своём обращении в субботу, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский, передаёт Новини.LIVЕ.

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Гуманитарная операция в Олешках: что известно

По словам президента, Украина и партнеры некоторое время обсуждали возможность проведения гуманитарной операции в Олешках. Сейчас у сторон есть договоренность, которую планируют реализовать в ближайшее время.

"Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию, разблокировать Олешки, обеспечить доступ для доставки продовольствия и медикаментов, а также чтобы люди могли покинуть эту зону боевых действий", — сказал президент.

Заминированные дороги затрудняют доступ к городу

"В Херсонской области россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация крайне тяжелая", — отметил Зеленский.

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Однако он заверил, что Украина готова выполнить свою часть договоренностей, и выразил надежду, что все планы по операции удастся воплотить в жизнь.

"Рассчитываем, что американское посредничество сработает", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что гуманитарная ситуация во временно оккупированных Олешках в Херсонской области ухудшается. Около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии, а также не имеют возможности безопасно выехать из города. Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к положению гражданских лиц.

Также Новини.LIVЕ писали, что Украина введет режим прекращения огня в определенном районе вокруг Олешек с 03:00 27 октября по киевскому времени. Российская сторона также заявила о режиме тишины в районе города, определив его начало на 04:00 27 октября по московскому времени.