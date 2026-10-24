Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Україна розраховує розблокувати доступ до міста, доставити цивільним продукти та медикаменти й допомогти людям виїхати з небезпечної зони. Водночас російські військові замінували дороги в регіоні, що значно ускладнює реалізацію цих планів.

Про це заявив у своєму зверненні в суботу, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVЕ.

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Гуманітарна операція в Олешках: що відомо

За словами президента, Україна та партнери певний час обговорювали можливість проведення гуманітарної операції в Олешках. Наразі сторони мають домовленість, яку планують реалізувати найближчим часом.

"Ми сподіваємося, що вдасться провести цю гуманітарну операцію, розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти, і щоб люди могли вийти з цієї зони бойових дій", — сказав президент.

Заміновані дороги ускладнюють доступ до міста

"На Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка вкрай", — зазначив Зеленський.

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Проте він запевнив, що Україна готова виконати свою частину домовленостей, та висловив сподівання, що всі плани щодо операції вдасться втілити в життя.

"Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що гуманітарна ситуація в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині погіршується. Близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії, а також не мають можливості безпечно виїхати з міста. Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до становища цивільних.

Також Новини.LIVЕ писали, що Україна запровадить режим припинення вогню у визначеному районі навколо Олешок із 03:00 27 жовтня за київським часом. Російська сторона теж заявила про режим тиші в районі міста, визначивши початок на 04:00 27 жовтня за московським часом.