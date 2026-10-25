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Головна Новини дня Лубінець закликав рідних жителів Олешок повідомляти про їхні потреби

Лубінець закликав рідних жителів Олешок повідомляти про їхні потреби

Ua ru
25 жовтня 2026 18:39
Лубінець закликав повідомляти про жителів Олешок, які потребують допомоги facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до жителів Олешок та українців, чиї рідні й близькі залишаються в місті. Він закликав передавати інформацію про людей, які потребують допомоги, зокрема літніх і маломобільних громадян.

Про це омбудсман повідомив у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як передати інформацію про жителів Олешок

За словами Лубінця, найближчим часом заплановано гуманітарну місію для надання допомоги жителям Олешок. Її планують провести спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.

Омбудсман зазначив, що перебуває на постійному зв’язку із залученими сторонами, державними органами та місцевим самоврядуванням. Наразі, за його словами, важливо зібрати якомога більше інформації про людей, які залишаються в місті та потребують допомоги, особливо про тих, хто не може самостійно подбати про себе.

Передати інформацію можна, звернувшись до Офісу омбудсмана України через WhatsApp, Viber або Telegram за номерами:

Читайте також:
  • +38 067 717 51 70;
  • +38 073 719 81 34;
  • +38 067 182 55 04.

Також звернення приймають електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua та через електронний кабінет.

Лубінець закликав поширювати інформацію про можливість звернення. Він запевнив, що Офіс омбудсмана готовий опрацювати кожне звернення та зробити все можливе, щоб допомогти українцям, які залишаються в Олешках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 жовтня Дмитро Лубінець анонсував новий механізм контролю за виконанням домовленостей щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках. За його словами, до контролю долучаться представники США.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня Україна та Росія узгодили час початку режиму тиші для гуманітарної місії в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом.

гуманітарна допомога Дмитро Лубінець війна в Україні Меланія Трамп Олешки
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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