Лубінець: запустимо новий механізм контролю домовленостей в Олешках

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до окупованих Олешок після розмінування дороги планують доправити гуманітарну допомогу, зокрема продукти, воду, медикаменти та обладнання для місцевої лікарні. Жителі зможуть обрати куди хочуть поїхати на території України чи РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Еспресо.

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Лубінець про новий механізм контролю домовленостей в Олешках

Дмитро Лубінець розповів журналістам, що місія в окупованих Олешках Херсонської області буде відбуватись в кілька етапів. Спочатку має бути режим тиші, саме він дозволить розмінувати дорогу до міста і, таким чином, забезпечити безпечне пересування.

Він заявив, що режим тиші має запрацювати 27 жовтня о третій годині ночі за київським часом.

"Ми будемо інформувати, я особисто буду інформувати поступово по кожному етапу виконання цих домовленостей. Дійсно, у нас розпочинається режим тиші з 27 жовтня з третьої години ночі фактично за київським часом. Це нам треба для того, щоб дійсно відбувалися процеси розмінування дороги до Олешок", — сказав Лубінець.

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Після успішного розмінування до окупованого міста планують доставити цілий гуманітарний вантаж: харчові продукти, питну воду, медикаменти, та обладнання для лікарні.

Жителі Олешок зможуть самостійно обрати напрямок виїзду

Наступним не менш важливим етапом є евакуація місцевих жителів. Лубінець повідомив, що людям дадуть можливості обирати куди поїхати: в Україні чи у РФ.

"Після цього буде надана можливість вільного виїзду з Олешок. Причому буде надана опція для всіх — хто хоче в Україну, хто хоче в Росію", — сказав омбудсман.

США долучаться до контролю за виконанням домовленостей

Виконання домовленостей будуть контролювати представники США. Дмитро Лубінець повідомив про підготовку нового механізму, подробиці якого поки не розголошують.

"Саме тому ви побачите, ми пропрацювали і запустимо новий метод контролю виконання домовленостей. Я не можу сказати, що це буде, ви все побачите. Але, зокрема, це окремо буде контролюватись Сполученими Штатами, фізично контролюватись", — наголосив він.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що заміновані дороги ускладнюють рятувальну операцію в Олешках. Окремо він повідомив, що держава готова виконати всі домовленості, щоб врятувати життя людей.

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець обговорив деталі гуманітарної операції з керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Вони домовились про час режиму тиші для місії в окупованих Олешках.