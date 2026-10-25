Лубинец: запустим новый механизм контроля за выполнением договоренностей в Олешках

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в оккупированные Олешки после разминирования дороги планируется доставить гуманитарную помощь, в частности продукты, воду, медикаменты и оборудование для местной больницы. Жители смогут выбрать, куда они хотят поехать — на территорию Украины или РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Эспресо.

Реклама

Лубинец о новом механизме контроля за выполнением договоренностей в Олешках

Дмитрий Лубинец рассказал журналистам, что миссия в оккупированных Олешках Херсонской области будет проходить в несколько этапов. Сначала должен быть введен режим тишины, именно он позволит разминировать дорогу к городу и, таким образом, обеспечить безопасное передвижение.

Он заявил, что режим тишины должен вступить в силу 27 октября в три часа ночи по киевскому времени.

"Мы будем информировать, я лично буду информировать постепенно о каждом этапе выполнения этих договоренностей. Действительно, у нас начинается режим тишины с 27 октября с трех часов ночи фактически по киевскому времени. Это нам нужно для того, чтобы действительно происходили процессы разминирования дороги к Олешко", — сказал Лубинец.

Читайте также:

После успешного разминирования в оккупированный город планируется доставить целый гуманитарный груз: продукты питания, питьевую воду, медикаменты и оборудование для больницы.

Жители Олешек смогут самостоятельно выбрать направление выезда

Следующим не менее важным этапом является эвакуация местных жителей. Лубинец сообщил, что людям предоставят возможность выбирать, куда ехать: в Украину или в РФ.

"После этого будет предоставлена возможность свободного выезда из Олешек. Причём будет предоставлена возможность выбора для всех — кто хочет в Украину, кто хочет в Россию", — сказал омбудсмен.

США присоединятся к контролю за выполнением договоренностей

Выполнение договоренностей будут контролировать представители США. Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке нового механизма, подробности которого пока не разглашаются.

"Именно поэтому вы увидите: мы проработали и запустим новый метод контроля за выполнением договоренностей. Я не могу сказать, что это будет, вы все увидите. Но, в частности, это будет отдельно контролироваться Соединенными Штатами, физически контролироваться", — подчеркнул он.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заминированные дороги затрудняют спасательную операцию в Олешках. Отдельно он сообщил, что государство готово выполнить все договоренности, чтобы спасти жизни людей.

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец обсудил детали гуманитарной операции с руководителем переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой. Они договорились о сроках режима тишины для миссии в оккупированных Олешках.