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Главная Новости дня Лубинец призвал родственников жителей Олешок сообщать об их потребностях

Лубинец призвал родственников жителей Олешок сообщать об их потребностях

Ua ru
25 октября 2026 18:39
Лубинец призвал сообщать о жителях Олешек, нуждающихся в помощи facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к жителям Олешок и украинцам, чьи родные и близкие остаются в городе. Он призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи, в частности о пожилых и маломобильных гражданах.

Об этом омбудсмен сообщил в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Как передать информацию о жителях Олешек

По словам Лубинеца, в ближайшее время запланирована гуманитарная миссия для оказания помощи жителям Олешек. Ее планируют провести совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Омбудсмен отметил, что находится на постоянной связи с вовлеченными сторонами, государственными органами и местным самоуправлением. В настоящее время, по его словам, важно собрать как можно больше информации о людях, которые остаются в городе и нуждаются в помощи, особенно о тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

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Передать информацию можно, обратившись в Офис омбудсмена Украины через WhatsApp, Viber или Telegram по номерам:

Читайте также:
  • +38 067 717 51 70;
  • +38 073 719 81 34;
  • +38 067 182 55 04.

Также обращения принимаются по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua и через электронный кабинет.

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Лубинец призвал распространять информацию о возможности обращения. Он заверил, что Офис омбудсмена готов рассмотреть каждое обращение и сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, остающимся в Олешках.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 октября Дмитрий Лубинец анонсировал новый механизм контроля за выполнением договоренностей относительно гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. По его словам, к контролю присоединятся представители США.

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Также Новини.LIVE писали, что 24 октября Украина и Россия согласовали время начала режима тишины для гуманитарной миссии в Олешках. Прекращение огня должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени.

гуманитарная помощь Дмитрий Лубинец война в Украине Мелания Трамп Олешки
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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