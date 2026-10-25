Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о рисках гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. По его словам, Россия может использовать эвакуацию гражданских лиц в пропагандистских целях, а действия оккупантов на путях выезда могут повлиять на то, куда смогут добраться местные жители.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVЕ.

Реклама

Как Россия может использовать эвакуацию из Олешек

Владимир Зеленский предположил, что российская сторона может выборочно разминировать дороги, чтобы жители Олешек могли выехать преимущественно в сторону России, а не на подконтрольную Украине территорию. Так Москва может попытаться использовать их выезд в собственной пропаганде.

"Наши люди и общество должны быть готовы к тому, что россияне будут подавать это так: „Вот мы видим тысячу людей, которые очень хотят в Россию, а вот эти фашисты их обстреливали“", — сказал Зеленский.

Что нужно для эвакуации жителей Олешек

По словам президента, гуманитарная миссия не ограничится одним днем. Потребуется несколько дней, чтобы представители гуманитарных миссий смогли приехать в район Олешек и провести необходимые мероприятия.

Читайте также:

Одним из главных препятствий остаются заминированные дороги. Зеленский напомнил, что люди уже пытались выехать из города и подрывались на взрывчатке. Поэтому, по его словам, российская сторона должна разминировать дороги, а Украина — получить подтверждение, что по ним можно безопасно передвигаться.

К гуманитарной миссии должны присоединиться представители Украины, США и России. Зеленский сообщил, что поручил омбудсмену проработать вопрос возможной эвакуации. Он также обсудил ситуацию со Службой безопасности Украины и военными.

Украинской стороне необходимо выяснить, по каким маршрутам смогут выехать гражданские лица и сколько людей удастся вывезти. Важно также понимать, кто останется в районе Олешко после начала операции.

Зеленский назвал главную цель гуманитарной миссии

"Главное — сколько заблокированных людей разблокировать, чтобы они остались живы", — заявил Зеленский.

По его словам, даже если часть жителей не сможет сразу выехать на подконтрольную Украине территорию, приоритетом должно быть сохранение их жизни. Он также добавил, что Украина готова принимать эвакуированных граждан и оказывать им необходимую помощь.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что Украина и Россия согласовали время начала режима прекращения огня для гуманитарной миссии в Олешках. Он должен начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Договоренности предусматривают проведение гуманитарной операции и создание условий для эвакуации гражданских лиц.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к жителям Олешек и украинцам, чьи родные и близкие остаются в городе. Он призвал передавать информацию о людях, нуждающихся в помощи, в частности о пожилых и маломобильных гражданах.