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Главная Новости дня Лубинец: в Олешках вступил в силу режим тишины

Лубинец: в Олешках вступил в силу режим тишины

Ua ru
27 октября 2026 03:15
Лубинец заявил, что в Олешках вступил в силу режим прекращения огня facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ночь на 27 октября в оккупированных Олешках Херсонской области вступил в силу режим тишины для гуманитарной миссии. Он отметил, что украинская сторона выполняет свои обязательства и соблюдает режим прекращения огня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт омбудсмена.

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Режим тишины в Олешках вступил в силу

"Сегодня в 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня", — заявил Лубинец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это происходит в рамках гуманитарной миссии, которую украинская сторона проводит совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Я буду и дальше информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Олешках и выполнение достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.

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Параллельно в Минобороны России также заявили, что начали соблюдать режим прекращения огня. Отметим, что накануне Генштаб ВСУ также объявил, что с 03:00 вводится режим тишины.

Режим тиші в Олешках настав
Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, советник первой леди США Марк Бекмен заявил, что гуманитарную операцию в Олешках планируют провести после вступления в силу режима прекращения огня 29 октября. По его словам, на выполнение запланированных мероприятий может потребоваться от 5 до 7 дней.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может использовать эвакуацию мирных жителей из Олешек в пропагандистских целях, а действия оккупантов на путях выезда могут повлиять на то, куда смогут добраться местные жители.

перемирие Дмитрий Лубинец война в Украине прекращение огня Олешки
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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