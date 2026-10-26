Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Гуманитарную операцию в Олешках планируется провести после вступления в силу режима прекращения огня 29 октября. На реализацию запланированных мероприятий может потребоваться от пяти до семи дней. Для документирования процесса на месте будут работать журналисты американской медиакомпании Newsmax.

Об этом главный советник первой леди США Марк Бекмен рассказал в интервью "Укринформу", сообщает Новини.LIVE.

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Как долго продлится гуманитарная операция в Олешках

Марк Бекмен отметил, что операция в Олешках будет масштабной и перед ее участниками стоит большая задача. По его словам, после 29 октября понадобится несколько дней, чтобы выполнить все запланированное. Дальнейшие гуманитарные инициативы Мелании Трамп будут зависеть от готовности украинской и российской сторон продолжать сотрудничество с ней.

"Думаю, понадобится от пяти до семи дней после 29 октября, чтобы обеспечить выполнение всего запланированного. После этого, если президент Зеленский и президент Путин вновь будут готовы сотрудничать с первой леди, я уверен, что Мелания Трамп продолжит эти гуманитарные усилия", — сказал он.

Бекмен также сообщил, что первая леди США напрямую работает с Украиной и РФ над следующим этапом воссоединения детей с их семьями.

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Кто будет документировать операцию в Олешках

Для фиксации хода гуманитарной операции американская сторона предложила привлечь нейтральную медиакомпанию. Она должна выполнять журналистскую функцию и документировать события с помощью видео, фотосъемки и аудиозаписей. Об этой инициативе рассказал советник Мелании Трамп, объясняя роль американских журналистов на месте.

"Американцы предложили привлечь к работе на месте нейтральную американскую медиакомпанию, которая будет выполнять традиционную журналистскую функцию и документировать все с помощью видео, фотосъёмки и аудиозаписей", — отметил советник Мелании Трамп.

По словам Бекмена, документировать процесс будет американская медиакомпания Newsmax. Команда первой леди США работала с владельцем организации, после чего журналисты согласились отправиться в Олешки.

Советник пояснил, что журналисты не будут ограничиваться обычным освещением событий. Они также будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей на месте и записывать показания всех причастных.

"Журналисты отправятся туда, чтобы выполнять роль, выходящую за рамки обычного освещения событий. Они будут выступать в качестве нейтральных американских наблюдателей на месте и записывать показания всех причастных", — подчеркнул Бекмен.

Он добавил, что присутствие журналистов должно стать дополнительной мерой предосторожности, которая поможет обеспечить безопасный проезд жителей Олешек в безопасные места.

Новини.LIVE сообщали, что первая леди США Мелания Трамп не исключает возможности визита в Украину. Президент США Дональд Трамп также заявил, что такая поездка может состояться. Об этом они сообщили во время общения с прессой 24 октября 2026 года, отвечая на вопросы журналистов.

Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп заявил, что Мелания Трамп могла бы присоединиться к трехсторонним мирным переговорам по прекращению войны в Украине. Он подчеркнул, что первая леди США сосредоточена на спасении детей и сотрудничает с обеими сторонами. По словам президента США, гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках было личной инициативой его супруги.