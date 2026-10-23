Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного участия первой леди Мелании Трамп в мирных переговорах о прекращении войны в Украине. Он прокомментировал ее усилия, направленные на спасение детей, и возможность ее привлечения к трехстороннему переговорному процессу. Также американский президент заявил, что перемирие в оккупированных Олешках было личной инициативой его супруги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ABC News.

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Что Трамп сказал об участии Мелании в переговорах

После достижения гуманитарного перемирия во временно оккупированных Россией Олешках корреспонденты спросили Дональда Трампа, может ли первая леди США присоединиться к трехсторонним переговорам о прекращении войны в Украине.

Отвечая на вопрос, президент США назвал такую возможность не самой плохой идеей. Он объяснил свою оценку, подчеркнув стремление Мелании спасать детей:

"Это не самая плохая идея, которую я слышал. Она (Мелания Трамп, — Ред.) хочет спасать детей и сосредоточена именно на этом. И обе стороны с ней сотрудничают, поэтому она делает очень хорошую работу".

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Также глава Белого дома добавил, что перемирие в Олешках было личной инициативой Мелании.

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