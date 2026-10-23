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Главная Новости дня Это не самая плохая идея: Трамп о возможном участии Мелании в переговорах

Это не самая плохая идея: Трамп о возможном участии Мелании в переговорах

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23 октября 2026 23:57
Трамп оценил возможное участие Мелании в мирных переговорах Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного участия первой леди Мелании Трамп в мирных переговорах о прекращении войны в Украине. Он прокомментировал ее усилия, направленные на спасение детей, и возможность ее привлечения к трехстороннему переговорному процессу. Также американский президент заявил, что перемирие в оккупированных Олешках было личной инициативой его супруги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ABC News.

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Что Трамп сказал об участии Мелании в переговорах

После достижения гуманитарного перемирия во временно оккупированных Россией Олешках корреспонденты спросили Дональда Трампа, может ли первая леди США присоединиться к трехсторонним переговорам о прекращении войны в Украине.

Отвечая на вопрос, президент США назвал такую возможность не самой плохой идеей. Он объяснил свою оценку, подчеркнув стремление Мелании спасать детей:

"Это не самая плохая идея, которую я слышал. Она (Мелания Трамп, — Ред.) хочет спасать детей и сосредоточена именно на этом. И обе стороны с ней сотрудничают, поэтому она делает очень хорошую работу".

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Также глава Белого дома добавил, что перемирие в Олешках было личной инициативой Мелании.

Новини.LIVE писали, что 23 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией как можно скорее — даже завтра. Трехстороннюю встречу на уровне команд с участием Украины, США и РФ планируют на первую половину ноября. По словам главы государства, проведение переговоров зависит от российской стороны, которая ранее уже срывала подобную встречу, запланированную на сентябрь.

Новини.LIVE сообщали, что 21 октября 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия поддерживает проведение трехсторонних переговоров на уровне руководства Украины, США и РФ. Американская сторона предлагает провести встречу как можно скорее, однако конкретные даты пока не согласованы. Среди приоритетов переговоров Зеленский назвал возвращение пленных и дипломатическую работу по достижению мира.

Новини.LIVE писали, что Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в середине ноября 2026 года. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом российский диктатор изложил свое видение ситуации на фронте. Ушаков утверждает, что Путин считает, будто инициатива на линии фронта полностью принадлежит российским войскам.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине Мелания Трамп мирные переговоры
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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