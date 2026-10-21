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Главная Новости дня В РФ заявили, что готовы возобновить переговоры с Украиной и США

В РФ заявили, что готовы возобновить переговоры с Украиной и США

Ua ru
21 октября 2026 16:55
Ушаков заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США Reuters
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В РФ заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в середине ноября этого года. По словам помощника диктатора РФ Юрия Ушакова, Путин считает ситуацию на фронте "объективной", более того, по его мнению, линия фронта "полностью принадлежит российским войскам".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Ушаков заявил о готовности РФ к переговорам

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готова возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в середине ноября.

Юрий Ушаков утверждает, что во время встречи со спецпосланником США Стивом Виткоффом диктатор Владимир Путин изложил свое видение ситуации на линии фронта. Он назвал его оценку "объективной ситуацией" на линии фронта, где инициатива, по его утверждению, "полностью принадлежит российским войскам".

Мы писали, что специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил после переговоров с диктатором РФ Путиным, что видит перспективу прекращения огня в Украине. По его мнению, в ближайшее время может состояться возобновление переговоров о завершении войны.

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Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский должен встретился с Виткоффом в Осло. На этой встрече они обсудят завершение войны в Украине, а также укрепление украинской обороны.

США владимир путин переговоры Украина война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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