Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У РФ заявили про готовність відновити тристоронні переговори зі США та Україною в середині листопада цього року. За словами помічника диктатора РФ Юрія Ушакова, Путін вважає ситуацію на фронті "об’єктивною ситуацією", ба більше, на його думку, лінія фронту "повністю належить російським військам".

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ.

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Ушаков заявив про готовність РФ до переговорів

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков повідомив, що російська сторона готова відновити тристоронні переговори за участю США та України в середині листопада.

Юрій Ушаков стверджує, що під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом диктатор Володимир Путін представив своє бачення ситуації на лінії фронту. Він назвав його оцінку "об’єктивною ситуацією" на лінії фронту, де ініціатива, за його твердженням, "повністю належить російським військам".

Ми писали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив після переговорів з диктатором РФ Путіним, що бачить перспективу припинення вогню в Україні. На його думку, найближчим часом може бути відновлення переговорів щодо завершення війни.

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Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський мав мати зустріч з Віткоффом в Осло. На цій зустрічі вони мають обговорили завершення війни в Україні, а також посилення української оборони.