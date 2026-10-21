Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РФ заявили, що готові відновити перемовини із Україною та США

У РФ заявили, що готові відновити перемовини із Україною та США

Ua ru
21 жовтня 2026 16:55
Ушаков заявив, що РФ готова відновити перемовини із Україною та США Reuters
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У РФ заявили про готовність відновити тристоронні переговори зі США та Україною в середині листопада цього року. За словами помічника диктатора РФ Юрія Ушакова, Путін вважає ситуацію на фронті "об’єктивною ситуацією", ба більше, на його думку, лінія фронту "повністю належить російським військам".

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ.

Реклама

Ушаков заявив про готовність РФ до переговорів

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков повідомив, що російська сторона готова відновити тристоронні переговори за участю США та України в середині листопада.

Юрій Ушаков стверджує, що під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом диктатор Володимир Путін представив своє бачення ситуації на лінії фронту. Він назвав його оцінку "об’єктивною ситуацією" на лінії фронту, де ініціатива, за його твердженням, "повністю належить російським військам".

Ми писали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив після переговорів з диктатором РФ Путіним, що бачить перспективу припинення вогню в Україні. На його думку, найближчим часом може бути відновлення переговорів щодо завершення війни.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський мав мати зустріч з Віткоффом в Осло. На цій зустрічі вони мають обговорили завершення війни в Україні, а також посилення української оборони.

США володимир путін переговори Україна війна в Україні Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації