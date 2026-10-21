Російський диктатор Володимир Путін та спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: росЗМІ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є "заділ" для припинення вогню в Україні. Він також передав російському диктатору документи з підходами до врегулювання війни та висловив сподівання на поновлення тристоронніх переговорів.

Про це повідомили росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що Віткофф обговорив із Путіним

Під час зустрічі Віткофф, нібито, передав Путіну документи, у яких викладені підходи до врегулювання війни Росії проти України.

Спецпосланець США також висловив сподівання, що російська сторона розгляне можливість поновлення тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії. На таких зустрічах, за його словами, могли б обговорювати технічні питання.

Крім того, Віткофф подякував Путіну за так звану "дизельну угоду" та звільнення громадянина США Стівена Хаббарда. Російські військові захопили Хаббарда в полон у 2022 році під час окупації Ізюма, після чого його засудили в Росії за звинуваченням у найманстві.

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Про що ще говорив спецпосланець США

Віткофф також заявив, що США та Росія мають перспективи для розвитку економічних відносин після завершення російсько-української війни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21 жовтня Джаред Кушнер під час переговорів із представниками України наполягав на припиненні українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними медіа, він долучався до зустрічі дистанційно.

Також Новини.LIVE писали, що 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з Володимиром Путіним. Основною темою переговорів мала стати війна Росії проти України.