Российский диктатор Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф. Фото: российские СМИ

Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время встречи с диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что существует "задел" для прекращения огня в Украине. Он также передал российскому диктатору документы с предложениями по урегулированию войны и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Что Виткофф обсудил с Путиным

Во время встречи Виткофф, якобы, передал Путину документы, в которых изложены подходы к урегулированию войны России против Украины.

Спецпосланник США также выразил надежду, что российская сторона рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. На таких встречах, по его словам, можно было бы обсуждать технические вопросы.

Кроме того, Виткофф поблагодарил Путина за так называемое «дизельное соглашение» и освобождение гражданина США Стивена Хаббарда. Российские военные взяли Хаббарда в плен в 2022 году во время оккупации Изюма, после чего его осудили в России по обвинению в наемничестве.

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О чём ещё говорил спецпосланник США

Виткофф также заявил, что у США и России есть перспективы для развития экономических отношений после завершения российско-украинской войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 октября Джаред Кушнер во время переговоров с представителями Украины настаивал на прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным СМИ, он участвовал во встрече удаленно.

Также Новини.LIVE писали, что 21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Основной темой переговоров должна была стать война России против Украины.