Президент Украины Владимир Зеленский со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Reuters

Специальный посланник США Джаред Кушнер во время переговоров в Осло вновь поднял вопрос прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на такой шаг только при условии взаимных действий Москвы, в то время как Вашингтон продолжает работать над рамочным соглашением о завершении войны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на американское издание Axios.

Реклама

Джаред Кушнер. Фото: Reuters

США вновь подняли вопрос ударов по НПЗ России

Во время переговоров в Осло Кушнер повторил требование Дональда Трампа о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Американский советник присоединился к встрече дистанционно, тогда как Стив Уиткофф присутствовал лично.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова прекратить такие удары только при условии зеркальных шагов со стороны России.

Стороны также обсудили совместное предложение рамочного соглашения о завершении войны. По словам американского источника, Украина представила новые идеи, а переговоры позволили существенно сблизить позиции.

Читайте также:

Уиткофф представит Путину новое предложение США

В среду, 21 октября, Уиткофф должен встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Ожидается, что он представит обновленное предложение по завершению войны, а Кушнер присоединится к переговорам онлайн.

В Белом доме рассчитывают, что ослабление санкций против российского дизельного топлива будет способствовать большей готовности Кремля к компромиссу.

Зеленский предложил следующим этапом организовать трехстороннюю встречу с участием Трампа и Путина. Россия ранее отвергала такой формат.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что журналист Дмитрий Гордон рассказал о разговоре с Уиткоффом. По его словам, он пытался убедить американского представителя, что Владимир Путин вводит его в заблуждение относительно намерений России.

Также Новини.LIVE писал, что переговоры украинской и американской делегаций в Майами завершились раньше запланированного. Стороны решили не проводить второй день встреч, поскольку основные вопросы удалось обсудить во время первого раунда.