Президент України Володимир Зеленський зі спеціальними посланниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Фото: Reuters

Спеціальний посланець США Джаред Кушнер під час переговорів в Осло знову порушив питання припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність піти на такий крок лише за умови взаємних дій Москви, тоді як Вашингтон продовжує працювати над рамковою угодою щодо завершення війни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на американське видання Axios.

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Джаред Кушнер. Фото: Reuters

США знову порушили питання ударів по НПЗ Росії

Під час переговорів в Осло Кушнер повторив вимогу Дональда Трампа щодо припинення атак на російські нафтопереробні підприємства. Американський радник долучився до зустрічі дистанційно, тоді як Стів Віткофф був присутній особисто.

Зеленський наголосив, що Україна готова припинити такі удари лише за умови дзеркальних кроків із боку Росії.

Сторони також обговорили спільну пропозицію рамкової угоди про завершення війни. За словами американського джерела, Україна представила нові ідеї, а переговори дозволили суттєво зблизити позиції.

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Віткофф представить Путіну нову пропозицію США

У середу, 21 жовтня, Віткофф має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Очікується, що він представить оновлену пропозицію щодо завершення війни, а Кушнер долучиться до переговорів онлайн.

У Білому домі розраховують, що послаблення санкцій проти російського дизельного пального сприятиме більшій готовності Кремля до компромісу.

Зеленський запропонував наступним етапом організувати тристоронню зустріч за участю Трампа та Путіна. Росія раніше відкидала такий формат.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що журналіст Дмитро Гордон розповів про розмову з Віткоффом. За його словами, він намагався переконати американського представника, що Володимир Путін вводить його в оману щодо намірів Росії.

Також Новини.LIVE писав, що переговори української та американської делегацій у Маямі завершилися раніше запланованого. Сторони вирішили не проводити другий день зустрічей, оскільки основні питання вдалося обговорити під час першого раунду.