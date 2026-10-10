Переговори в Маямі завершились раніше: другого дня не буде

Представники США та України. Ілюстративне фото: president.gov.ua

Переговори представників України, США та європейських країн у Маямі щодо завершення війни завершилися раніше запланованого терміну. Другого дня зустрічей не буде.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу в своєму дописі Х, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Маямі завершилися раніше запланованого

Українська делегація прибула до Маямі для переговорів із представниками США та європейськими партнерами щодо завершення війни. Зустрічі мали тривати два дні.

Проте журналіст Алекс Рауфоглу неочікувано повідомив у соціальних мережах, що переговорний процес завершився достроково, а заплановані на другий день обговорення не відбудуться.

"Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося. Другого дня не буде", — написав журналіст Радіо Свобода.

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Сторони мали обговорити можливі шляхи завершення війни та подальші дипломатичні кроки. Водночас наразі не повідомляється, чому зустрічі завершили раніше та чи вдалося учасникам досягти конкретних домовленостей.

Дописи Алекс Рауфоглу. Скриншот: Telegram

Ми писали, що українські представники прибули до Маямі для переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зустрічі мали проходити у кілька етапів: спочатку за участю України та США, а згодом до них можуть долучитися європейські представники.

Новини.LIVE інформували, що Президент України також повідомляв, що українська переговорна команда перебуває у Флориді з дводенним візитом для обговорення зі США шляхів завершення війни або щонайменше припинення вогню. За його словами, одним із перших кроків може стати енергетичне перемир’я.