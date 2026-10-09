Переговори в Маямі: до України та США можуть долучитися європейці

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Bloomberg

Переговори української та американської делегацій у Маямі, попередньо, вже розпочалися. Згодом до обговорень можуть долучитися європейські представники, щоб продовжити роботу над можливим тристороннім переговорним форматом за участю Росії.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Коли та з ким зустрічається українська делегація в Маямі

За умови, що розклад не змінювався, зустріч на момент ефіру вже мала тривати.

Українська делегація прибула до Маямі для переговорів з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За інформацією журналістки, зустріч відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку переговори мають пройти між українською та американською сторонами, а пізніше до обговорення можуть приєднатися європейські представники.

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Зустріч відбувається на тлі обговорення нових пропозицій щодо завершення війни Росії проти України. Залучення європейських партнерів може стати частиною подальшої роботи над тристороннім переговорним форматом, до якого також планують залучити російську сторону.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів української делегації з американськими партнерами у США. Зустрічі заплановані на п’ятницю та суботу, а серед тем обговорення — можливість проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії до кінця місяця.

Як повідомляли Новини.LIVE, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають представити мирні пропозиції Білого дому щодо захисту енергетичної інфраструктури та портів України. Наприкінці жовтня американські представники також планують відвідати Москву для особистої зустрічі з Володимиром Путіним.