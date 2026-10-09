Кушнер і Віткофф проведуть переговори щодо України

Президент України Володимир Зеленський, Спеціальний посланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Маямі стартують дводенні переговори представників США, України та Європи щодо врегулювання війни. Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер презентують мирні пропозиції Білого дому, які стосуються захисту енергетики й портів. Наприкінці жовтня вони планують візит до Москви для особистої розмови з Путіним.

Про це йдеться у статті Axios, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Маямі та схвалення плану Трампом

У п'ятницю, 9 жовтня, у Маямі розпочинається дводенний раунд закритих консультацій за участі спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера, а також делегацій з України та країн Європи. Сторони хочуть представити оновлені американські напрацювання, щоб зрушити мирний процес із мертвої точки.

За інформацією видання Axios, цей дипломатичний пакет переговорники презентували Дональду Трампу напередодні, у четвер, 8 жовтня, отримавши від глави держави фінальну оцінку перед стартом переговорів. Вашингтон поспішає забезпечити політичний прорив до проміжних виборів у США та допомогти запобігти гуманітарній кризі в Україні на тлі наближення зими.

Часткове припинення вогню та захист інфраструктури

Ключовим елементом американської ініціативи є формула часткового перемир'я. Проєкт передбачає взаємну відмову сторін від атак на об'єкти енергетичної системи та підприємства зернового сектору. Українська влада вже підтвердила готовність підтримати таку пропозицію, натомість у Москві наразі не схвалили її і не реагують на мирні ініціативи.

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"Всі вони нервуються через майбутню зиму. Зима буде важкою, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою вироблення єдиної пропозиції", — наголосило американське джерело видання.

Крім локальної тиші для інфраструктури, на порядку денному в Маямі стоять питання надання Україні довгострокових гарантій безпеки, фінансування повоєнного відновлення держави та врегулювання інших фундаментальних аспектів конфлікту.

Перспектива поїздки до Москви та важелі впливу на Кремль

Наступним кроком американських переговірників може стати прямий діалог із російським керівництвом. Як зазначають джерела Axios, наприкінці жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть знову відвідати Москву, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Попри традиційний скептицизм Києва щодо схильності Кремля до реального миру, український посадовець у розмові з журналістами вказав на чинники, які здатні похитнути позицію російського диктатора.

За його словами, Москва могла б погодитися на мирні ініціативи, якби їй гарантували скасування частини міжнародних санкцій, а також фактор наближення виборів у США. Але станом на сьогодні жодних офіційних домовленостей щодо згортання бойових дій наразі не досягнуто.

Новини.LIVE інформували, що українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим вже вирушила до США на дводенні консультації з американською стороною. За словами Володимира Зеленського, переговори у п'ятницю та суботу можуть закласти підґрунтя для потенційної тристоронньої зустрічі представників Києва, Вашингтона та Москви вже до кінця жовтня, а головна мета візиту стосується просування формули стійкого й справедливого миру через активізацію союзницької дипломатії.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо констатував, що російсько-українська війна досягла критичного глухого кута. Американський посадовець попередив про два сценарії.

Оцінюючи наміри Кремля, Зеленський підкреслив, що РФ наразі не виявляє жодного бажання завершувати бойові дії. У відповідь Україна протягом жовтня масштабує тиск на агресора, водночас розраховуючи на рішучіші кроки від адміністрації Дональда Трампа та синхронні заходи європейських столиць для примусу Москви до реального діалогу.