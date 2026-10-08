Кирило Буданов: прямуємо до США разом із переговорною групою

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що прямує до США разом із українською переговорною групою. За його словами, там заплановані важливі зустрічі, під час яких українська сторона продовжить працювати над посиленням дипломатії та наближенням стійкого і справедливого миру для України.

Про це Буданов повідомив у соцемережах, інформує Новини.LIVE.

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Буданов прямує до США разом із переговорною групою

Кирило Буданов заявив, що прямує до США разом із українською переговорною групою.

"Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України", — написав Буданов.

За інформацією Володимира Зеленського, від України у переговорах у США також братимуть участь Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Американську сторону представлятимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер. До переговорів також очікується долучення європейських представників.

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Зустріч української та американської переговорних команд триватиме два дні.

Буданов: мир не досягається гучними заявами

Буданов наголосив на необхідності зберігати єдність та підтримувати українське військо.

"Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота", — додав керівник ОП.

На переговорах у США обговорять посилення ППО

Однією з тем переговорів стане посилення протиповітряної оборони України. Окремо це питання українська сторона планує обговорити з європейськими партнерами.

Водночас Зеленський зазначив, що Київ комунікує щодо посилення ППО не лише зі США та Європою, а й з азійськими країнами.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив, що російська атака по Краматорську є черговим доказом того, що Росія вбиває Донбас. Він також зазначив, що дії окупантів на Донеччині не мають військової логіки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданов звернувся до російських пілотів, які запускали ракети по цивільних об'єктах. Він заявив, що вони не зможуть уникнути відповідальності за скоєне.