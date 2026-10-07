Буданов звернувся до російських пілотів після удару РФ по Прилуках

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на черговий масований комбінований російський обстріл, унаслідок якого ракети влучили у житлові будинки. Окремо він звернувся до російських пілотів, які запускали ракети по цивільних об'єктах, заявивши, що вони не зможуть уникнути відповідальності за скоєне.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Рятувальний з дитиною, яку дістали з-під завалів. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов відреагував на удар по Прилуках

Буданов нагадав, що внаслідок російської атаки ракета зруйнувала частину багатоквартирного будинку у Прилуках, унаслідок чого під уламками опинилися дорослі та діти.

За даними Буданова, у місті загинули 18 людей, серед яких четверо дітей. Ще 55 людей зазнали травм, зокрема семеро дітей. Рятувальники наразі продовжують розбирати завали.

Також Буданов додав, що внаслідок російської атаки в ніч проти 7 жовтня постраждали люди у Києві, Кременчуці та інших містах.

Читайте також:

Розбір завалів у Прилуках. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов звернувся до російських пілотів

Окремо Буданов звернувся до тих, хто, за його словами, продовжує спостерігати за діями Кремля та шукати можливості для ведення бізнесу в Росії.

"Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків?" — заявив глава ОП.

Також Буданов адресував окреме звернення російським пілотам, які запускали ракети по житлових будинках: "Ви не сховаєтеся за наказами".

Глава ОП висловив співчуття родинам, які втратили близьких унаслідок російської атаки, та подякував усім, хто допомагає Україні протистояти агресії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський назвав російський удар по житловому будинку в Прилуках свідомим терором.

Також Новини.LIVE писав, що російська ракета влучила у подвір'я родини в Прилуках та повністю знищила будинок. Після вибуху утворилася вирва діаметром близько семи-восьми метрів, також були пошкоджені господарські споруди.