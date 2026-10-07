Буданов обратился к российским пилотам после удара РФ по Прилукам

Буданов отреагировал на массированный удар РФ по городам Украины
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный комбинированный российский обстрел, в результате которого ракеты попали в жилые дома. Отдельно он обратился к российским пилотам, которые запускали ракеты по гражданским объектам, заявив, что они не смогут избежать ответственности за содеянное.
Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.
Буданов отреагировал на удар по Прилукам
Буданов напомнил, что в результате российской атаки ракета разрушила часть многоквартирного дома в Прилуках, в результате чего под обломками оказались взрослые и дети.
По данным Буданова, в городе погибли 18 человек, среди которых четверо детей. Еще 55 человек получили травмы, в том числе семеро детей. Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы.
Также Буданов добавил, что в результате российской атаки в ночь на 7 октября пострадали люди в Киеве, Кременчуге и других городах.
Буданов обратился к российским пилотам
Отдельно Буданов обратился к тем, кто, по его словам, продолжает наблюдать за действиями Кремля и искать возможности для ведения бизнеса в России.
"Какие еще "бизнес-перспективы" вы пытаетесь разглядеть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?" — заявил глава ОП.
Также Буданов адресовал отдельное обращение российским пилотам, которые запускали ракеты по жилым домам: "Вы не спрячетесь за приказами".
Глава ОП выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в результате российской атаки, и поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять агрессии.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по жилому дому в Прилуках сознательным террором.
Также Новини.LIVE писал, что российская ракета попала во двор семьи в Прилуках и полностью уничтожила дом. После взрыва образовалась воронка диаметром около семи-восьми метров, также были повреждены хозяйственные постройки.