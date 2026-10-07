Буданов обратился к российским пилотам после удара РФ по Прилукам

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный комбинированный российский обстрел, в результате которого ракеты попали в жилые дома. Отдельно он обратился к российским пилотам, которые запускали ракеты по гражданским объектам, заявив, что они не смогут избежать ответственности за содеянное.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.

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Спасатель с ребенком, которого достали из-под завалов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов отреагировал на удар по Прилукам

Буданов напомнил, что в результате российской атаки ракета разрушила часть многоквартирного дома в Прилуках, в результате чего под обломками оказались взрослые и дети.

По данным Буданова, в городе погибли 18 человек, среди которых четверо детей. Еще 55 человек получили травмы, в том числе семеро детей. Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы.

Также Буданов добавил, что в результате российской атаки в ночь на 7 октября пострадали люди в Киеве, Кременчуге и других городах.

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Разбор завалов в Прилуках. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов обратился к российским пилотам

Отдельно Буданов обратился к тем, кто, по его словам, продолжает наблюдать за действиями Кремля и искать возможности для ведения бизнеса в России.

"Какие еще "бизнес-перспективы" вы пытаетесь разглядеть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?" — заявил глава ОП.

Также Буданов адресовал отдельное обращение российским пилотам, которые запускали ракеты по жилым домам: "Вы не спрячетесь за приказами".

Глава ОП выразил соболезнования семьям, потерявшим близких в результате российской атаки, и поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять агрессии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по жилому дому в Прилуках сознательным террором.

Также Новини.LIVE писал, что российская ракета попала во двор семьи в Прилуках и полностью уничтожила дом. После взрыва образовалась воронка диаметром около семи-восьми метров, также были повреждены хозяйственные постройки.