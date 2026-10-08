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Главная Новости дня Буданов: направляемся в США вместе с переговорной группой

Буданов: направляемся в США вместе с переговорной группой

Ua ru
8 октября 2026 23:16
Кирилл Буданов: направляемся в США вместе с переговорной группой
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отправляется в США вместе с украинской переговорной группой. По его словам, там запланированы важные встречи, в ходе которых украинская сторона продолжит работу по укреплению дипломатии и приближению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом Буданов сообщил в социальных сетях, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов отправляется в США вместе с переговорной группой

Кирилл Буданов заявил, что направляется в США вместе с украинской переговорной группой.

"Отправляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи. Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины", — написал Буданов.

По информации Владимира Зеленского, от Украины в переговорах в США также примут участие Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. Американскую сторону будут представлять Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что к переговорам также присоединятся европейские представители.

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Встреча украинской и американской переговорных команд продлится два дня.

Буданов: мир не достигается громкими заявлениями

Буданов подчеркнул необходимость сохранять единство и поддерживать украинскую армию.

"Не обо всем можно говорить, но мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать свою армию. Мир не достигается громкими заявлениями — это тяжелая совместная работа", — добавил глава ОП.

На переговорах в США обсудят усиление ПВО

Одной из тем переговоров станет укрепление противовоздушной обороны Украины. Отдельно этот вопрос украинская сторона планирует обсудить с европейскими партнерами.

В то же время Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры по усилению ПВО не только с США и Европой, но и с азиатскими странами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил, что российская атака на Краматорск является очередным доказательством того, что Россия уничтожает Донбасс. Он также отметил, что действия оккупантов в Донецкой области не имеют военной логики.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Буданов обратился к российским пилотам, запускавшим ракеты по гражданским объектам. Он заявил, что они не смогут избежать ответственности за содеянное.

Владимир Зеленский США переговоры Кирилл Буданов война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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