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Главная Новости дня Буданов: Путин сознательно уничтожает людей и города на Донбассе

Буданов: Путин сознательно уничтожает людей и города на Донбассе

Ua ru
8 октября 2026 19:58
Кирилл Буданов: Путин сознательно уничтожает людей и города на Донбассе
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на сегодняшний удар по Краматорску, жертвами которого стали более 30 человек. По его словам, эта атака является очередным доказательством того, что Россия творит с Донбассом. Он также отметил, что действия оккупантов на Донбассе не имеют военной логики.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Буданов о ударе по Краматорску

Буданов заявил, что Россия убивает людей, разрушает и сжигает города Донбасса. Он отметил, что именно такие действия являются истинным результатом российских заявлений об «освобождении» региона.

"Сегодняшний удар по Краматорску, жертвами которого стали более 30 человек, — это ещё одно доказательство того, что Путин делает с Донбассом. Он убивает людей, разрушает и сжигает города. Вот настоящее "освобождение", а не то, что они декларируют на всех площадках", — заявил руководитель ГУР.

Буданов заявил, что Путин уничтожает Донбасс

По словам Буданова, действия России на Донбассе не имеют военной логики. Он назвал их сознательным уничтожением людей.

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"Это не военная логика. Это сознательное уничтожение людей. Путин убивает Донбасс, превращая регион в пустыню", — подчеркнул Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Краматорске число погибших в результате российского удара превысило 30 человек. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и Славянске решили приостановить движение общественного транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску. Президент заявил, что атака не останется без ответа, и призвал мир жестко реагировать на российскую агрессию.

Юлия Лапутина Донбасс Кирилл Буданов Краматорск атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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