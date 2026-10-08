Кирилл Буданов: Путин сознательно уничтожает людей и города на Донбассе

Буданов: Путин сознательно уничтожает людей и города на Донбассе
Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на сегодняшний удар по Краматорску, жертвами которого стали более 30 человек. По его словам, эта атака является очередным доказательством того, что Россия творит с Донбассом. Он также отметил, что действия оккупантов на Донбассе не имеют военной логики.
Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Буданов о ударе по Краматорску
Буданов заявил, что Россия убивает людей, разрушает и сжигает города Донбасса. Он отметил, что именно такие действия являются истинным результатом российских заявлений об «освобождении» региона.
"Сегодняшний удар по Краматорску, жертвами которого стали более 30 человек, — это ещё одно доказательство того, что Путин делает с Донбассом. Он убивает людей, разрушает и сжигает города. Вот настоящее "освобождение", а не то, что они декларируют на всех площадках", — заявил руководитель ГУР.
Буданов заявил, что Путин уничтожает Донбасс
По словам Буданова, действия России на Донбассе не имеют военной логики. Он назвал их сознательным уничтожением людей.
"Это не военная логика. Это сознательное уничтожение людей. Путин убивает Донбасс, превращая регион в пустыню", — подчеркнул Буданов.
Как сообщали Новини.LIVE, в Краматорске число погибших в результате российского удара превысило 30 человек. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Краматорске и Славянске решили приостановить движение общественного транспорта.
Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску. Президент заявил, что атака не останется без ответа, и призвал мир жестко реагировать на российскую агрессию.